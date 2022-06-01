Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale bande de potes Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale bande de potes

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Issa Doumbia réunit sa bande de potes - Priscilla Betti, Moussier Tombola et SoAnne - pour une émission où tout peut partir en vrille ! Avec Sabrina Ouazani à leurs côtés, ils vont découvrir les vidéos les plus hilarantes d'EVG et EVJF catastrophiques, de colocs incontrôlables, de défis absurdes et d'anniversaires qui dérapent ! Quand les potes se retrouvent, le meilleur ressemble souvent au pire ! Sur le plateau, l'ambiance ne sera pas plus sage entre blind tests délirants, défis complètement barrés, esprit de compétition, mauvaise foi totale, chambrage et fous rires en cascade… Une seule règle : entre amis plus ça dérape et plus on rit. Ou, entre amis, tous les coups sont permis !