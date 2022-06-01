Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale magiciens de la loose Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier - spéciale magiciens de la loose

Chargement

Issa Doumbia et sa bande ont déniché les vidéos des plus grands magiciens… de la loose ! Quand la magie tourne au fiasco, c'est tellement drôle ! Heureusement, de vrais magiciens viennent remettre un peu d'ordre dans tout ça ! Éric Antoine et Donovan, le célèbre " Harry Potter français ", enchaînent les surprises, les bluffs et les vannes ! Gwendal Marimoutou, Camille Cerf, Tareek et Priscilla Betti vont vivre, ou plutôt subir, des tours incroyables et de la magie XXL ! Une seule formule magique : abracadabra, ou plutôt catastropha !