Les 20 chansons de Balavoine préférées des Français Partie 2

Chargement

Diffusé le 13/01/2026

Les Français ont choisi leurs 20 chansons de Daniel Balavoine préférées lors d’un sondage national IFOP. Vingt titres incontournables pour parcourir la vie et la carrière fulgurante d’un artiste engagé, dont les combats et la sensibilité résonnent encore aujourd’hui. À travers des archives puissantes, des témoignages de proches et d’artistes inspirés par son œuvre, ce documentaire retrace le récit de la vie de Daniel Balavoine au fil de ses tubes intemporels : « L’Aziza », « Mon fils ma bataille », « Le Chanteur », « S.O.S d’un terrien en détresse »…