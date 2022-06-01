Les apprentis aventuriers S5 E1 - Que la compétition commence !

Chargement

Diffusé le 16/05/2022

Isolés au cœur de la nature hostile du sud de la Thaïlande, déconnectés de tout et sans rien d’autre que le strict nécessaire pour survivre : c’est l’incroyable défi qu’ont décidé de relever les 14 courageux apprentis aventuriers ! Loin de leur mode de vie habituel, pour gagner ils vont devoir se transformer… Mais tous vont vivre l’aventure de leur vie ! Répartis en équipe de 2, ils sont loin d’imaginer ce qui les attend. Tous n’auront qu’un seul objectif chaque jour : tenir bon, coûte que coûte… Pour ceux qui manqueront de courage, une seule option : abandonner en sonnant la cloche !