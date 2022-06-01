Les apprentis aventuriers S9 E8 - À qui se fier ?

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Il y a 10 ans, les Apprentis Aventuriers foulaient pour la première fois cette plage mythique. Pour cette saison anniversaire, 7 nouvelles équipes s'apprêtent à vivre l'expérience la plus extrême de leur vie : survivre dans un univers sauvage avec rien. Pour espérer aller jusqu’au bout, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes, et sur les perles qui seront au cœur de tous les enjeux : elles permettront d'assurer leur survie et d'influencer leur destin. Mais attention à la perle noire ! Véritable perle maudite, elle condamne l'équipe qui la possède à défendre sa place en duel. Les Apprentis Aventuriers devront autant faire preuve de courage que de réflexion pour espérer atteindre la finale.