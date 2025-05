Les Ch'tis S1 E12 - Les ch'tis à Ibiza

Diffusé le 30/10/2012

Quand l'esprit ch'ti rencontre la fiesta à l'espagnole ! Ils s'appellent Anastasia, Céline, Christopher ou Jordan. Dans la vie, ils sont barmaid, DJ, serveurs, danseurs ou plagistes… Ils sont les rois de la nuit dans leur région, le Nord Pas-de-Calais. Armés d'une détermination sans faille, et forts de leur légendaire sens de la fête, parviendront-ils, le temps d'une saison, à mettre le feu à Ibiza ? Dans Les Ch'tis à Ibiza, neuf garçons et filles âgés de 19 à 25 ans s'installent pour quatre semaines sur l'île de la fête par excellence, au coeur des Baléares. Ensemble, ils vont partager une maison, profiter des charmes de l'île et vivre une expérience inoubliable. Leur mission ? Se faire connaître et s'imposer, chacun dans leur spécialité. Parviendront-ils à se démarquer dans ce paradis où personne ne les attend, et à donner l'accent ch'ti aux folles nuits locales ? Arriveront-ils à concilier soleil, travail et fiesta ? Seront-ils à la hauteur des exigences de la station balnéaire la plus branchée au monde ? Partageant les joies, les rencontres, les doutes et les peines de nos candidats à la gloire, nous les accompagnerons jour après jour dans cette aventure qu'ils ne sont pas près d'oublier. Ils pourront faire ce qu'ils souhaitent, quand ils le souhaitent, mais ils ne devront jamais oublier leur objectif principal : la conquête d'Ibiza !