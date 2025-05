Les Ch'tis S2 E10 - Les ch'tis font du ski

Lire la vidéo

Diffusé le 15/03/2012

"Christopher, Kelly, Gaëlle, Jordan, Céline et Vincent …Vous les avez aimés à Ibiza ? Vous allez les adorer lors de cette saison 2 au ski ! Trois nouveaux ont rejoint l'aventure. Hillary, Tressia et Guillaume viennent compléter le casting de cette seconde saison. Après leur été passé à Ibiza, la bande de potes a troqué maillot de bain, short et crème solaire contre bonnet, doudoune et vin chaud. Direction l'Autriche, Ischgl, la station de sports d'hiver la plus chaude d'Europe. Avec un nombre impressionnant de discothèques, restaurants et surtout de pubs en tout genre, Ischgl a la réputation d'être le Ibiza du Tyrol, « the place to be » des jeunes branchés de toute l'Europe. Dans le Nord de la France, nos Ch'tis sont serveur, DJ, barman, mannequin, danseur. Ils vont passer 4 semaines dans cette station de sports d'hiver très branchée avec un seul objectif : s'imposer chacun dans leur spécialité et devenir ainsi les rois de la fête à la montagne ! Entre fous rires, ski, fêtes et enjeux professionnels, les Ch'tis vont partager avec vous une expérience inoubliable devant les caméras de W9. Les Ch'tis arriveront-ils à concilier ski, travail et fiesta ? Relèveront-ils ce nouveau challenge ?"