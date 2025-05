Les Ch'tis S3 E29 - Les ch'tis débarquent à Mykonos

Lire la vidéo

Diffusé le 10/10/2012

Christopher, Kelly, Gaëlle, Jordan et Vincent sont de retour sur W9. Après avoir fait trembler les dancefloors d'Ibiza, l'île des DJ stars, après avoir dévalé les pistes de ISCHGL, la station de ski la plus déjantée du monde, les ch'tis reviennent, et cette fois-ci, ils débarquent sur l'île culte de la fête, joyau de la mer Egée, Mykonos. Bonne nouvelle, ils ne sont pas seuls, quatre ch'tis nouveaux ont rejoint l'aventure et viennent ajouter un peu de piquant et compléter le casting de cette 3ème saison. Ils sont barmans, serveurs, danseurs, mannequins, ils sont les rois de la fête dans le Nord de la France et ils relèvent tous ensemble un nouveau défi : s'imposer cet été à Mykonos ! Entre fous rires, enjeux professionnels et nouvelles rencontres, les ch'tis vont vivre une expérience inoubliable devant les caméras de W9. Arriveront-ils à concilier soleil, travail, fiesta ? Parviendront-ils à se démarquer sur l'île culte de la fête ? Relèveront-ils ce nouveau challenge ? Accompagnez-les au quotidien dans cette nouvelle aventure qui nous promet encore de grands moments...