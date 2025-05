Les Ch'tis S5 E36 - Les ch'tis à Hollywood

Diffusé le 11/10/2013

Après s'être illustrés à Ibiza, dans le Tyrol, à Mykonos et Las Vegas, les Ch'tis retrouvent les États-Unis pour cette cinquième saison. Jordan, Gaëlle, Vincent, Hillary, Charles et Tressia vont essayer de conquérir la capitale mondiale du glamour et des stars : Hollywood ! Cette nouvelle saison voit également le retour de l'emblématique Christopher, le Ch'ti au grand coeur toujours « Motivé ! », et l'arrivée de nouveaux Ch'tis pleins de talents, bien décidés à conquérir les États-Unis : Sofiane, Coralie et Adixia. Vont-ils réussir à s'imposer au sein de ce qui est désormais la grande famille des Ch'tis ? L'arrivée des nouveaux va-t-elle remettre l'unité du groupe en question ? De nouvelles histoires d'amour vont-elles voir le jour ? Amitié, fous rires et amour sont bien entendu au rendez-vous de cette nouvelle saison. Mais la ville de tous les possibles réserve de nombreuses surprises aux Ch'tis car si Hollywood est le berceau de tous les rêves c'est également celui de nombreuses déceptions... Les Ch'tis vont devoir faire face au plus gros défi de leur vie : réussir à Hollywood ! Lors de cette nouvelle aventure, ils doivent, en plus de leurs activités dans le monde de la nuit, utiliser tous leurs talents pour vivre de nouvelles expériences. Cette année, la plus glamour des héritières, Paris Hilton, les accompagne tout au long de l'aventure et les aide à trouver leur place dans cette ville de la démesure. Leur parcours est parfois difficile et rempli de surprises, mais les Ch'tis peuvent compter sur leur bonne humeur légendaire et leur persévérance pour les aider à surmonter ensemble tous les obstacles. Vont-ils accéder au rêve américain ? Les Ch'tis vont-il imposer la « Ch'ti touch » à Hollywood ? Suivez leurs aventures, au quotidien, sur W9 !