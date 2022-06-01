Courses hippiques Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

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Chaque premier week-end d’octobre, la planète hippique se retrouve à Paris Longchamp pour célébrer le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, qui réunit les meilleurs pur-sang et jockeys internationaux devant 35 000 spectateurs. En 2025, c’est le redoutable pur-sang Daryz, brillamment monté par Mickaël Barzalona et entraîné par Francis-Henri Graffard, qui avait éclaboussé la piste de son talent en s’imposant sur la ligne d’arrivée. Fort de ce sacre mémorable, le champion revient fouler la piste parisienne pour défendre son titre et aborde cette nouvelle édition avec confiance, face à une concurrence plus acharnée que jamais.