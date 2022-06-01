Les fantômes du Havre Les fantômes du Havre

Des ouvriers découvrent un cadavre momifié, emmuré dans la cheminée d'un appartement du Havre. La capitaine de police Ariane Sallès est chargée de l'enquête. À ses côtés, pour l'épauler, son ami et collègue Gaspard Lesage ainsi que le reconnu Professeur Valetti. Alors que le mystère s'épaissit autour de l'identité du corps, les membres d’une famille respectée de la région semblent liés à l’affaire. En fouillant dans leur passé, Arianne exhume d'étranges secrets dont celui entourant la disparition de leur fille, Claire...