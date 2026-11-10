Les reines de la route S8 E1

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Marie enchaîne les livraisons et les rechargements d’épicéas en Haute-Loire, soit 180 km, malgré des sangles déjà gelées dès la première étape. Clémence transporte 29 tonnes de papier entre Louvain, Tours et Gand (1 220 km), avec une benne bloquée, une voie interdite et la neige en Belgique. Émilie achemine 26 tonnes de gravier via la Suisse (329 km), sur des routes gelées et encombrées. Maïlys transporte une quarantaine de palettes vers Lyon et les Alpes (1 103 km), sous la pluie. Aline livre des pièces automobiles en altitude (485 km), entre routes sinueuses et cols savoyards.