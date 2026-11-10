Les reines de la route S8 E2

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Enceinte de quatre mois, Marie retourne charger en forêt, mais ses ranchers gèlent encore. Elle perd un écrou dans la neige en démontant l’un d’eux et répare seule. Adeline transporte des déchets métalliques entre Franois et Pontarlier (188 km), sous la pluie et le vent, puis échange sa benne à la déchetterie. Sous la neige, Clémence charge du papier kraft à destination de Louvain, en évitant les axes interdits aux poids lourds. Cindy rate une sortie en transportant fluorspar et verre vers Saint-Menges (999 km). Malade, Maïlys livre sa première palette le lendemain.