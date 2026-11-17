Les reines de la route S8 E4

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Malgré sa grossesse et une blessure au genou, Marie charge des pins sous la neige. Elle avance son camion sur la route pour terminer le chargement, puis s’arrête pour la nuit. Adeline termine sa deuxième benne en retard avant de repartir vers Ornans. Partie à 2 h, Clémence essuie un refus à Paris, puis répare son coffre détaché. Il lui reste 1 009 km. Cindy contourne Annecy, charge 25 tonnes de verre à Passy et reprend la route vers Saint-Menges (988 km). Maïlys manœuvre dans une rue étroite et repart 15 minutes avant sa coupure. Émilie charge de la pierre cassée, décharge, puis déjeune avec ses proches.