Les reines de la route S8 E5

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Clémence renforce son coffre, livre à Pithiviers et arrive en avance à Tours, mais présente le mauvais bon de livraison. Marie décharge à temps le lendemain, puis charge des grumes à Saint-Anthème en se serrant pour laisser passer les véhicules. Après un détour imposé par un éboulement, Cindy accuse 1 h 20 de retard et attend 13 h 30 pour charger sa benne de verre. Bloquée par son temps de conduite, Maïlys repart le lendemain avec un FAP défaillant et affronte les bouchons près d’Aix-les-Bains. Adeline récupère deux bennes à Ornans (61 km). Aline dépose les pièces aux Menuires après avoir renoncé à une route trop étroite.