Les rois de la réno S3 E12 - Imprévus

Chargement

Diffusé le 20/01/2018

Tarek trouve une maison à vendre à 320 000 dollars à Norwalk. Il décide de faire directement une offre à 315 000 dollars. La maison dispose de deux petites chambres et deux petites salles de bain pour une superficie de 148 m². Le jardin est exposé et n'offre aucune intimité. Avec moins de 48 heures pour se décider, Tarek et Christina font appel à trois entrepreneurs pour avoir plusieurs devis de rénovation. Après s'être décidés, les travaux de rénovation débutent mais de nombreux imprévus alourdissent la facture…