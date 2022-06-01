Les rois de la réno S3 E11 - La roue tourne

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Diffusé le 20/01/2018

Tarek repère une maison à Buena Park qui possède deux chambres et une salle de bain pour 240 000 dollars. Sur place, avec Christina, ils constatent que la maison, à l'abandon, est jonchée de déchets. Elle dispose d'un grand terrain où ils pourraient construire un autre bâtiment locatif. Tarek sait que plusieurs acquéreurs sont sur le coup et n'a pas d'autre choix que de faire une offre très vite. Jeff, leur entrepreneur, estime le budget rénovation à 45 000 dollars. Comme Tarek sait qu'il y a d'autres acheteurs intéressés, il propose le prix demandé…