Les rois de la réno S4 E8 - En noir et blanc

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Diffusé le 24/02/2018

Tarek et Christina se rendent à Fullerton pour visiter une maison vendue 400 000 dollars et disposant de trois chambres et deux salles de bain. Avant de faire une offre, Tony Perez, leur entrepreneur, est venu pour estimer le coût des travaux. Le principal défaut de cette maison est son agencement très cloisonné mais Christina pense pouvoir y remédier en donnant un effet de volume grâce à la peinture et souhaite également harmoniser les salles de bain. Tarek et Christina veulent faire une offre en dessous du prix demandé.