Les rois de la réno S4 E3 - La chute

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Diffusé le 10/02/2018

Tarek et Christina recherchent une maison à rénover à Costa Mesa. Ils ont repéré une maison de 96 m² avec trois chambres et deux salles de bain pour un prix de vente de 475 000 dollars. Tarek fait appel à Frank Miller, leur entrepreneur, pour une estimation des travaux. Après avoir acheté le bien, ils ont beaucoup de travaux à effectuer : retirer l'extension non autorisée, agrandir les pièces trop petites, démolir les arbres qui risquent d'endommager la toiture dans leurs chutes…