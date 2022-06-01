Les rois de la réno S4 E10 - Perdre la face

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Diffusé le 03/03/2018

Tarek et Christina vont visiter une maison située à Santa Ana. Le prix de vente est de 285 000 dollars et elle dispose d'une superficie d'environ 70 m², avec trois chambres et une salle de bain. Arrivés sur place, Tarek et Christina déchantent un peu : la porte du garage est cassée, il y a beaucoup de travail dans le jardin, la salle de bain et les trois chambres sont petites. Frank Miller, leur entrepreneur, est venu constater l'ampleur des travaux à faire. Une fois les travaux commencés pour retirer la toiture de la terrasse, le mur et le toit de l'extension s'effondrent…