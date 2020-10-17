Les rois de la réno S3 E15 - Porte-à-faux

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Diffusé le 03/02/2018

Tarek et Christina ont repéré une maison située à Fullerton. D'une superficie de 100 m² avec trois chambres et deux salles de bain, elle est proposée à la vente à 335 000 dollars. Étant encore habitée, Tarek et Christina ne peuvent la visiter mais décident de jeter un coup d'œil dans le quartier. À première vue, l'allée et le jardin sont en mauvais état et Tarek n'a pas pu vérifier l'intérieur. Achetée 332 000 dollars, ils font estimer les travaux par Steve, leur entrepreneur, et le devis monte déjà à 47 000 dollars sans compter d'éventuels gros travaux…