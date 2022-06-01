Les rois de la réno S4 E9 - Sous tension

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Pete De Best a proposé à Tarek et Christina une collaboration pour la rénovation d'une maison située dans un quartier très huppé de Anaheim. Acheté 899 900 dollars, le bien dispose d'une superficie de 370 m², de cinq chambres et trois salles de bain. S'ils s'associent à Pete, Tarek et Christina vont devoir débourser 450 000 dollars pour l'achat de la maison et partager la moitié des frais de rénovation. Tarek fait appel à Steve Cederquist, un entrepreneur, pour estimer le coût des réparations avant d'accepter le projet de Pete…