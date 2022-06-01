Lorie : derrière la positive attitude Lorie : derrière la positive attitude

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Diffusé le 03/11/2026

Lorie, c’est l'une des plus grandes stars des années 2000. Des millions d’albums vendus, des tubes que toute une génération connaît par cœur et une ascension fulgurante : en quelques mois, la jeune chanteuse devient un véritable phénomène. Mais derrière le succès et l’image de la popstar se cache une histoire intime et inattendue. Dans ce documentaire, Lorie se livre comme rarement. Elle revient sur les moments qui ont marqué sa vie : un drame qu’elle n’avait encore jamais raconté alors qu’elle est à l’apogée de sa carrière, une histoire d’amitié aussi forte que douloureuse qui lui a inspiré l’une de ses chansons les plus emblématiques, mais aussi la fin brutale d’une époque, lorsque sa maison de disques décide de se séparer d’elle. Qualifiée de « has been », Lorie perd confiance et pense alors ne plus jamais remonter sur scène. Tourné sur trois ans, ce documentaire exceptionnel nous plonge au plus près de Lorie et dévoile, à travers des images rares et inédites, les multiples facettes de son histoire. Grâce à des archives familiales et personnelles inédites, à des images de concerts et de coulisses, ainsi qu'aux témoignages de ses parents, de ses proches et d’artistes comme Soprano et Bilal Hassani, ce documentaire retrace un parcours hors norme. C’est aussi le portrait d’une époque : celle des années 2000, de ses tubes et de ses idoles, mais aussi d’un sexisme alors largement banalisé dont la jeune chanteuse a été l’une des cibles. Après avoir traversé le doute et pensé ne plus jamais remonter sur scène, Lorie connaît une renaissance inattendue. Son retour sur scène en 2025 ouvre un nouveau chapitre, qui la mène jusqu’à une tournée triomphale dans les Zéniths de France à guichets fermés en 2026. Une reconquête de soi et de son public, plus de vingt ans après ses débuts.