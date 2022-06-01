M6+ Crime Affaire Pierre Palmade : la longue descente aux enfers

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Vendredi 10 février 2023, une départementale de Seine-et-Marne : deux voitures se percutent de plein fouet. À l'origine du choc, Pierre Palmade, l'un des comiques préférés des Français, au volant sous l'emprise de stupéfiants. En face, une famille : un homme, un enfant de 6 ans, une femme enceinte de sept mois. Ils survivent, mais pas le bébé à naître. Trente ans d'excès, d'addictions et de descente aux enfers pour ce génie de l'humour… Jusqu'au drame de trop. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là ?