M6+ Crime Fourniret, la fin du mystère Estelle Mouzin ?

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Le tueur en série, Michel Fourniret, est passé aux aveux devant la juge. Il aurait reconnu avoir tué la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne, alors qu'elle rentrait de l'école. Si Michel Fourniret a enfin parlé c'est que l'étau, ces derniers mois, s'était considérablement resserré autour de lui. En effet son ex-épouse, Monique Olivier, avait fait récemment « tomber » son alibi. Malgré tout, des questions restent en suspens. Où se trouve la dépouille d'Estelle ? Et d'autres jeunes femmes, elles aussi mystérieusement disparues, ont-elles été les victimes de ce prédateur ? Nous avons relu l'immense dossier et découvert des éléments encore jamais exploités.