M6+ Crime Intouchable : le passé trouble du père Matassoli

Chargement

Agnetz, 4 novembre 2019 : Roger Matassoli, ancien curé de 91 ans, est retrouvé mort, un crucifix enfoncé dans la gorge. Le même jour, Alexandre, 19 ans, est arrêté au volant de la voiture du prêtre, hagard. Le religieux était une figure paternelle pour lui… jusqu'à ce que le jeune homme sombre, méconnaissable. Car derrière le prêtre vénéré se cache un prédateur présumé : caméscope, enfants de chœur, plaintes étouffées, rapport du Vatican enterré. Vengeance d'une foi trahie, ou face plus sombre encore ?