M6+ Crime Louise, 11 ans : la mort au coin de la rue

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« On nous a arraché notre petite princesse. » Le 7 février dernier, à Épinay-sur-Orge, Louise, 11 ans, est poignardée à mort sur le chemin du retour de son collège. Un trajet banal qui vire au cauchemar. La vidéosurveillance mène les enquêteurs à un voisin : Owen, 23 ans, visage d'ange et profil trouble, accro aux jeux vidéo mais déjà connu de la police. Sorti « se venger » après une dispute en ligne, il aurait entraîné la fillette dans un bois. Comment un tel drame, gratuit et sauvage, a-t-il pu arriver ?