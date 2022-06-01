M6+ Crime Mohamed Amra : les dessous d'une incroyable évasion

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Février 2025 : Mohamed Amra, 30 ans, vient de tomber en Roumanie, sur le point de se faire refaire le visage pour disparaître. Neuf mois plus tôt, l’homme devenait l'ennemi public n°1 après une évasion sanglante au péage d'Incarville : un commando armé attaque son fourgon, tue deux agents pénitentiaires et en blesse trois. Comment ce détenu, jugé sans « risque particulier », a-t-il orchestré sa fuite depuis sa cellule, en vrai chef de bande ? Plongée dans la traque du fugitif le plus recherché de France.