M6+ Crime Victorine : la mort au bout du chemin

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Villefontaine, Isère, il y a quatre ans : après avoir raté son bus, Victorine Dartois, 18 ans, rentre à pied. On retrouvera son corps deux jours plus tard, immergé dans un ruisseau. Un voisin, père de famille, avoue l'avoir étranglée… mais parle d'une simple bousculade et nie tout mobile sexuel. Sauf que sa version ne colle pas. Et si leur rencontre ce soir-là n'avait rien d'un hasard ? Une hypothèse troublante émerge : l'homme aurait pu épier sa victime bien avant le drame. Que cache-t-il vraiment ?