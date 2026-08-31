Ma super Ligue 1 Émission 1

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Pour lancer en beauté la saison 2, Ma Super Ligue 1 pose ses valises à La Gaillette pour une émission spéciale consacrée au Racing Club de Lens ! Au programme : un pass vip particulièrement émouvant. Lyséa, 9 ans, et Marso, 7 ans, pensent avoir simplement gagné une visite du centre d'entraînement de leur club de cœur. Mais ils sont loin d'imaginer que Florian Thauvin, capitaine de l'équipe, sera leur guide. Une rencontre riche en émotions, marquée par un très bel hommage à leur papa, grand supporter du RC Lens, décédé il y a quelques mois. Le défi foot opposera Florian Sotoca, Baptiste, 6 ans, et Marceau, 8 ans, à Jonathan Gradit, Clément, 11 ans, et Romie, 11 ans. La règle est simple : surtout, ne pas rire ! Accessoires, blagues, grimaces… tous les coups seront permis pour déstabiliser l'équipe adverse. De son côté, Aubin, 10 ans, aura le privilège d'interviewer son idole, Matthieu Udol. Sans oublier un mag goal 100 % sang et or, rythmé par les commentaires endiablés des supporters lensois !