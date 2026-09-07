Ma super Ligue 1 Émission 2

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Cette semaine, SoAnne sera accueillie par Noah Cadiou qui se livrera tout au long de l'émission, et se prêtera au jeu du "quand j'étais petit". Le numéro 8 du FC Lorient se dévoilera comme il le fait peu pour "Ma super ligue 1". Et cette saison réserve d'autres surprise avec la séquence Challenge. SoAnne va mettre au défi trois joueurs du club. Le but est simple : viser le maximum de points sur une cible dressée au milieu d'un terrain. Le défi foot aura des airs de pass VIP, puisque le jeune Léon, fan du Paris FC, aura l'immense chance de découvrir les coulisses du match Paris FC-Nice en suivant au plus près les consultants Smail Bouabdellah et Benjamin Nivet tout au long du match, comme un pro. Pour l'interview au vestiaire, Yvon Mvogo, gardien du FC Lorient, répondra à toutes les questions de Malo, 11 ans, son plus grand fan. Le PASS VIP, lui, réserve au plus grand admirateur du capitaine de Toulouse (TFC) une immense surprise. Pablo, 10 ans, pense qu'il va voir un film dans un cinéma de la ville. Mais avec la complicité de son papa et de l'équipe du cinéma, ce qui ressemble à une publicité d'avant-film, n'en sera pas tout à fait une... Comment Pablo va-t-il réagir quand Rasmus Nicolaisen s'adressera directement à lui ? Et bien entendu, le mag goal réunira comme chaque semaine les meilleurs commentateurs en herbe pour vivre ou revivre les plus beaux buts du week-end !