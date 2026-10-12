Ma super Ligue 1 Émission 5

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Cette semaine dans " Ma super Ligue 1 ", Soanne est à Troyes, à l'ESTAC, le club fraîchement arrivé en Ligue 1 cette saison ! Les joueurs du club vont d'abord se lancer dans le challenge de la cible. Qui de Jérémy Le Douaron, Hugo Picard ou Adrien-Mehdi Monfray remportera le challenge ? Pour le défi foot, à l'AS Monaco, c'est un quiz d'arbitrage qui attend Jordan Teze, Stanis Idumbo et deux enfants fans du club, avec la présence exceptionnelle de l'arbitre français Mathieu Vernice. Le pass VIP promet énormément d'émotion pour le jeune Roméo, 10 ans. Le jeune supporter va avoir l'immense privilège de prendre part à la photo officielle de la saison du Paris FC, aux côtés de tous les joueurs, sans exception ! À Auxerre, Will Still, l'entraîneur, va se confier comme jamais à trois générations de femmes d'une même famille : Eva, Myriam et Nadine, toutes plus fans les unes que les autres de l'AJA. Enfin, le mag goal est un spécial " RC Lens-OL " au vu du match du week-end qui s'annonce ! Pour l'occasion, des familles entières vont commenter les plus beaux buts des rencontres qui ont eu lieu entre les deux clubs ces vingt dernières années !