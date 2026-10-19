Ma super Ligue 1 Émission 6

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Cette semaine c'est dans le cadre sublime de l'AS Monaco que nous retrouvons SoAnne, en plateau avec le milieu de terrain Mamadou Coulibaly. Le challenge aura lieu, lui aussi, à Monaco et les joueurs Pape Cabral, Ilane Touré et Mathys Detourbet devront tirer au plus proche du cœur de la cible de " Ma super Ligue 1 " pour espérer arriver premiers au classement. Le défi foot sera à Angers SCO, où 4 joueurs pros et 2 enfants vont devoir être les meilleurs acteurs possibles car le juge, Stéphane Gilli, devra élire les meilleurs interprètes de différentes émotions imposées. L'interview de Geoffrey Kondogbia sera menée d'une main de maître par Benjamin, 12 ans. Puis, à Auxerre, Marvin Senaya va surprendre le petit Gauthier, grand fan de l'A.J.A. en se faisant passer pour un autostoppeur, avec la complicité de sa maman. Enfin, le mag goal réunira les meilleurs buts du week-end, commentés par nos journalistes sportifs en herbe !