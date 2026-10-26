Ma super Ligue 1 Émission 7

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Cette semaine, SoAnne sera à Auxerre aux côtés du nouveau coach de l'A.J.A. : Will Still. Le défi foot sera à Troyes, au centre d'entraînement de l'ESTAC, où joueurs pros et enfants vont se livrer à une course d'obstacles. L'interview au vestiaire sera celle d'Amine Sbaï, réalisée par un papa et ses deux enfants, totalement fans du joueur d'Angers SCO. Le pass VIP, lui, va être très riche en surprises à l'AS Monaco, puisque le petit Francisco ne s'attend pas à ce que le joueur qu'il a deviné à l'issue d'un jeu de société apparaisse en vrai, face à lui. Eric Dier va en effet marquer la mémoire de son plus grand fan. Sans compter la présence surprise de l'entraîneur Filipe Luís.