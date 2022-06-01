Made in France : ils inventent l’industrie de demain Émission 1

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Diffusé le 21/11/2026

Direction La Rochelle pour rencontrer le premier candidat : Clément, 22 ans, alternant chez Shark Robotics. Étudiant en master de génie industriel, il travaille sur le cerveau numérique du Colossus, un robot pompier de 700 kilos déjà entré dans la légende en 2019 lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Son défi : développer une nouvelle version encore plus performante, capable de collecter et d'analyser les données de tous ses capteurs embarqués pour améliorer ses interventions. Un projet hors norme qui a tout pour séduire sa mentor, Caroline Semin, PDG du groupe Semin, qui fait le déplacement depuis Paris pour l'encourager et lui prodiguer ses premiers conseils. À 700 kilomètres de là, près de Valence, Eva, 22 ans, étudiante en master de chimie verte et éco-innovation, est en alternance chez Chestnut, une petite entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets agricoles. Son projet : créer une biosolution à base de peaux d'oignons afin de trouver une alternative aux pesticides conventionnels. Accompagnée de son tuteur, elle attend avec impatience les résultats de ses analyses, envoyées à Reims. Les premiers retours sont prometteurs… C'est à Chambéry que vous rencontrerez Clément, 19 ans, le benjamin de la compétition. Il est en BTS de conception de produits industriels. En alternance chez Infiplast, spécialiste des dispositifs médicaux, il travaille sur un projet qui pourrait sauver des vies : une boîte de transport conçue pour maintenir un greffon cardiaque dans des conditions optimales, avec pour ambition de faire passer le temps de transport de 4 à 16 heures. Ce projet allie la créativité et des enjeux médicaux majeurs. Direction Orléans pour retrouver Léna, 22 ans, alternante depuis deux ans chez Servier, le grand laboratoire pharmaceutique français. Son projet : concevoir un emballage pharmaceutique recyclable en remplacement des blisters actuels, impossibles à recycler. Un défi technique de taille, qui implique de trouver un matériau à la fois étanche, recyclable et conforme aux exigences strictes de l'industrie pharmaceutique. Elle reçoit la visite de son mentor Benjamin Saada, fondateur de Fairmat, spécialiste du recyclage des matériaux composites. Après un premier essai perfectible, Léna retravaille son pitch et convainc progressivement son mentor, qui voit en elle une vraie candidate à la victoire. Enfin, vous ferez la connaissance d'un cinquième candidat : Théo, 22 ans, passionné de tir à l'arc, déterminé et tenace. Son projet, gardé secret, vous sera dévoilé dans le prochain épisode.