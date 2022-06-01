Made in France : ils inventent l’industrie de demain Émission 2

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Diffusé le 28/11/2026

Direction la Bretagne pour retrouver Théo, 22 ans, ancien champion de France de tir à l'arc, en alternance chez Technature près de Brest. Dans cette entreprise spécialisée dans la cosmétique naturelle, il travaille sur une innovation inédite : combiner trois types de perles cosmétiques - eau, huile et actifs - dans un seul et même produit, afin de créer un soin du visage 3 en 1. Un défi technique de taille, car ces perles sont chimiquement incompatibles. Malgré un premier essai infructueux, Théo garde le cap, soutenu par son tuteur Lucas qui voit en lui un véritable compétiteur. Sa mentor Caroline Semin fait le déplacement jusqu'à Brest et valide immédiatement le potentiel du projet : un soin 3 en 1, premium et naturel, qui pourrait bien séduire le jury. À Valence, Eva reçoit les résultats tant attendus de ses analyses : sa biosolution à base de peaux d'oignons inhibe bien la croissance des champignons parasites. Une excellente nouvelle ! Ragaillardie, l'alternante présente son projet devant ses camarades de master à l'université du Bourget-du-Lac. Malgré un petit oubli en début de présentation, elle s'en sort avec brio et convainc professeurs et étudiants. À La Rochelle, Clément, 22 ans, passe une étape cruciale : tester en conditions réelles la boîte noire qu'il a développée pour le robot pompier Colossus. Sur un parking, avec son tuteur Romuald, les essais sont concluants. Les données collectées par les capteurs du robot arrivent bien en temps réel sur l'ordinateur. Une validation technique majeure avant la rencontre avec les pompiers. Entre deux sessions de travail, Clément retrouve ses collègues pour une séance d'escalade - sa façon à lui de décompresser. À Orléans, Léna se lève aux aurores pour des tests déterminants en salle blanche chez Servier. Après plus de deux heures d'essais et quelques ajustements de température, le premier conditionnement de comprimés dans les nouveaux blisters recyclables est une réussite. Le test d'étanchéité final confirme le succès : tous les blisters sont étanches. Une victoire qui récompense un an de travail. Pour fêter ça, elle s'offre une pause shopping avec son amie Louise pour trouver la tenue parfaite pour la finale ! Enfin, à Paris, Benjamin Saada rencontre pour la première fois Clément, 19 ans, le benjamin de la compétition. Le jeune alternant lui présente son support cœur, cette pièce innovante conçue pour allonger la durée de transport d'un greffon cardiaque de 4 à 16 heures. Bluffé par le talent de dessinateur de Clément, Benjamin lui suggère une mise en scène originale pour la finale : présenter l'évolution de ses croquis, comme un designer automobile. De retour à Oyonnax, Clément se ressource grâce au dessin et appelle sa mère, son pilier, à qui il compte bien dédier sa victoire.