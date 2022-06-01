Maman, j'ai encore raté l'avion Maman, j'ai encore raté l'avion

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Diffusé le 25/02/2012

Après Paris, c'est à Miami que la tribu McCallister décide de passer les fêtes de Noël. Le jour J, toute la famille file à l'aéroport en prenant bien garde de ne pas oublier Kevin comme l'an dernier. Mais celui-ci s'éclipse pour acheter des piles pour son walkman avec la carte de crédit que son père lui a confiée. À son retour, il ne retrouve plus les siens et embarque, par mégarde, pour New York. Il retrouve alors les deux brigands Harry et Marvin, tout juste évadés de prison et qui comptent bien lui faire payer leurs mésaventures précédentes…