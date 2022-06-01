Mariés au premier regard Épisode 11 - Partie 2

Chargement

Diffusé le 29/05/2023

Pour la saison 7, les 14 participants sélectionnés pour se marier au premier regard se sont livrés comme jamais. Cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts Estelle Dossin et Gilbert Bou Jaoudé devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles. Et pour un couple, rattrapé par la réalité de la vie, l’expérience ne va pas se passer comme prévu. Alors sur 7 couples formés, combien se diront oui le grand jour ?