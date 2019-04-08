Mariés au premier regard Épisode 8

Diffusé le 08/04/2019

Des célibataires ont décidé de faire appel à la science et à Mariés au premier regard pour trouver le grand amour. Trois experts - Estelle Dossin, Pascal de Sutter et Jean-Luc Beaumont - ont analysé les profils de tous ces célibataires et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former six couples ; leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Un choix s'offrira alors à eux : oui ou non.