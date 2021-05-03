Mariés au premier regard Épisode 9

Diffusé le 03/05/2021

Mariés au premier regard est de retour pour une cinquième saison pleine de surprises et de nouveautés. Les deux experts, Estelle Dossin et Pascal De Sutter, ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l'âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette année, ils ont pu former 7 couples ; leur histoire commencera avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre : le mariage. C'est ce jour-là, et pour la première fois, qu'ils se rencontreront devant le maire et leur famille. Pour ces célibataires, rien n'est plus important que de pouvoir enfin réaliser leur rêve… trouver le grand amour de leur vie. Le casting s’est élargi cette année en accueillant des jumeaux aux désirs amoureux totalement différents et un couple un peu plus âgé ayant des enfants adolescents ou pré-adolescents et espérant une seconde vie amoureuse.