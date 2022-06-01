Minute par minute Charlie Hebdo, Hyper Cacher : les trois jours qui ont fait trembler la France

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Le mercredi 7 janvier 2015, les frères Kouachi pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo ; ils assassinent onze personnes dont huit collaborateurs du journal. Ils en blessent onze autres avant d'achever, durant leur fuite, un policier blessé à terre. C'est la stupéfaction en France comme dans le monde entier et le début d'autres attaques, notamment celle, 2 jours plus tard, d'une supérette casher à Paris, porte de Vincennes. Un troisième terroriste tue alors quatre personnes avant d'être abattu lors d'un assaut du RAID et de la BRI. C’est ce même jour, le 9 janvier 2015, que les terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo seront à leur tour abattus alors qu'ils s'étaient réfugiés dans une imprimerie en Seine-et-Marne. Le retentissement de ces événements est considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger : plus de quatre millions de personnes manifestent lors des « marches républicaines » des 10 et 11 janvier sur tout le territoire français. Ce sont ces jours d'effroi, mais aussi l'émotion qui a suivi en France et dans le monde entier, que nous allons vous raconter dans ce numéro de « Minute par minute ».