Mylène Farmer, sans contrefaçon Mylène Farmer, sans contrefaçon

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Diffusé le 03/12/2020

Mylène Farmer reste l’une des chanteuses françaises les plus mystérieuses. Icône pour plusieurs générations, elle captive le public avec des concerts spectaculaires, conçus comme de véritables shows à l’américaine. Avec de nombreux disques de diamant à son actif, elle détient aussi le record du nombre de singles classés numéro un au Top 50, avec 13 titres. À travers les étapes clés de sa carrière, découvrez comment cette artiste hors norme est devenue une star incontournable. Comment a-t-elle construit son univers ? Pourquoi est-elle si rare à la télévision ? Et pourquoi a-t-elle parfois envisagé d’arrêter la chanson ?