Nanny McPhee Nanny McPhee

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Depuis la disparition de son épouse, Monsieur Brown a bien du mal avec ses sept enfants. De l'aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre son travail qui l'accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui le menace de lui retirer son indispensable aide financière s'il ne se remarie pas dans les plus brefs délais, Brown en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer Nanny McPhee... Aussi effrayante qu'énigmatique, ce petit bout de femme est là pour remettre tout le monde au pas, mais les enfants ne sont pas décidés à se laisser faire ! Lorsque Tante Adélaïde décide d'arracher une des filles du foyer, les enfants et Nanny McPhee vont devoir s'unir...