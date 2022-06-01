Norbert commis d'office 24 heures pour un Noël de rêve

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Diffusé le 23/12/2016

Le réveillon de Noël approche… Un moment essentiel pour Titou, sa belle-fille Véronique et toute leur famille. Pour réaliser leur rêve d'un Noël complètement fou, aussi spectaculaire que magique, ils ont fait appel à Norbert Tarayre et Sophie Ferjani. Un défi de taille pour notre duo de choc car ils n'auront que 24 heures et un minimum de budget pour en mettre plein la vue et plein les papilles à notre famille. Norbert et Sophie seront-ils à la hauteur du rêve de notre famille ? Découvrez-le ainsi que toutes leurs astuces et conseils pour un Noël au top !