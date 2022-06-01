Nouveau look pour une nouvelle vie Annick et Bruno

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Diffusé le 14/06/2016

Annick, 52 ans, ne jure que par les robes noires à froufrous et les talons hauts ! Plus il y a de dentelle sur ses tenues, plus elle aime ! Un style exubérant qu'elle a décidé d'adopter quand elle est devenue jeune maman afin qu'on la remarque mais, depuis qu'elle arbore une chevelure rouge pour se rajeunir, elle se demande si elle n'est pas allée un peu trop loin. Dépassée par son image, Annick sent qu'il est grand temps d'adopter un look plus sobre mais lequel ? Après 30 ans de total look noir et de dentelles, changer les habitudes d'Annick ne sera pas mission facile pour notre spécialiste du style… Bruno, 46 ans, achète tous ses vêtements dans les vide-greniers ! Jeans délavés, tee-shirts portés à l'intérieur du pantalon, santiags, chemises satinées aux couleurs criardes… Le quadragénaire s'habille encore dans le style des années 90, l'époque de sa jeunesse ! Mais dans quelques mois, Bruno va se marier. Cet événement a provoqué chez lui l'envie de changer le regard qu'il porte sur lui… Grâce à Cristina, Bruno entrevoit pour la première fois en 20 ans la possibilité de devenir un homme élégant d'aujourd'hui mais la styliste devra faire preuve de beaucoup de ressources pour que ce grand complexé se trouve enfin beau ! Pour coller au plus près de la personnalité d'Annick et Bruno, Cristina donnera à chacun la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de cet épisode, des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez vous pour être au top en toute circonstance.