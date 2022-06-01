Nouveau look pour une nouvelle vie Hélène et Isabelle

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Diffusé le 31/08/2015

Vendeuse de prêt-à-porter pour adolescents et maman célibataire d'un petit garçon de 3 ans, Hélène affiche l'image d'une ado rebelle ! Et pour cause ! Après avoir été une enfant modèle, une étudiante brillante puis une mère de famille bien rangée, la jeune femme de 30 ans a voulu vivre l'adolescence qu'elle n'a jamais vécue en changeant son mode de vie et son apparence. Visage bardé de piercings, bras tatoués, sweats à capuche et treillis : telle est l'allure d'Hélène depuis 2 ans, un look qui se veut rock et résolument teenager. Aujourd'hui assagie, Hélène a repris sa vie en main mais côté look, rien n'a changé ! Faute de savoir ce qui pourrait convenir à la nouvelle femme qu'elle est devenue, elle a sollicité l'aide de Cristina mais Hélène risque d'être surprise en découvrant ce que la styliste lui réserve... Isabelle était féminine et coquette depuis toujours mais, à la quarantaine, mal à l'aise dans son corps qui a un peu changé, elle adopte brutalement une garde-robe triste et passe-partout. Devenue une adepte des cols roulés, Isabelle ne s'habille désormais plus qu'en noir et ne se maquille plus. Redonner confiance à cette mère de famille de 44 ans et l'aider à mettre en valeur sa silhouette, tel est l'objectif que doit atteindre Cristina en une semaine seulement ! Pour coller au plus près de leur personnalité, Cristina donnera à chacune la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de cet épisode, des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez vous pour être au top en toute circonstance.