Nouveau look pour une nouvelle vie Isabelle et Dominique

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Diffusé le 30/05/2016

Isabelle, 33 ans, aime beaucoup la mode et le prouve avec ses looks variés. Du style british à celui de working girl en passant par le genre étudiante ou « créatrice », Isabelle se compose chaque jour un look en fonction de l'emploi du temps de la journée qui l'attend. Le problème, c'est que toutes ses compositions vestimentaires ressemblent davantage à des déguisements qu'à des tenues pour la vie de tous les jours ! Cristina Cordula ne disposera que d'une semaine pour aider cette jeune maman aux importantes responsabilités professionnelles à se mettre en valeur avec des tenues qui lui permettront d'affirmer sa personnalité. Il y a deux ans, Dominique, 52 ans, a entamé un combat contre le cancer qui a mobilisé toute son énergie. Aujourd'hui, elle a vaincu la maladie mais a perdu le goût de s'habiller avec élégance. Dominique n'est plus la femme féminine et apprêtée qui faisait l'admiration de ses trois enfants et de son compagnon. Déterminée à renouer avec sa féminité, elle a demandé à Cristina de lui venir en aide. La styliste compte bien prouver à Dominique qu'elle peut redevenir la belle femme sexy qu'elle était. Pour coller au plus près de la personnalité d'Isabelle et Dominique, Cristina donnera à chacune la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de cet épisode, des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez vous pour être au top en toute circonstance.