Nouveau look pour une nouvelle vie Jean-Louis et Essia

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Diffusé le 15/08/2016

À 64 ans, Jean-Louis pilote un bolide flambant neuf, mais porte au quotidien des vêtements troués et bons à jeter ! Cristina ne disposera que d'une semaine pour transformer ce sexagénaire à l'allure poussiéreuse en un homme soigné et stylé ! Une chose est sûre, Cristina va devoir mettre le turbo pour que le look de Jean-Louis soit enfin à la page ! Essia, 36 ans, est une Marseillaise haute en couleurs qui ne reconnaît plus sa silhouette après avoir perdu 40 kg en un temps record. Depuis, elle se cache derrière des vêtements sombres et sans formes, ne porte plus de bijoux et ne touche plus à sa trousse de maquillage. Essia fait tout pour passer inaperçue mais rêve pourtant de trouver l'homme de sa vie… Cristina réussira-t-elle à lui faire accepter son nouveau corps ? Pour coller au plus près de la personnalité de Jean-Louis et d'Essia, Cristina donnera à chacun la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de ce nouvel épisode, des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez vous pour être au top en toute circonstance.