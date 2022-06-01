Nouveau look pour une nouvelle vie Line et Sébastien

Chargement

Diffusé le 24/08/2015

Line, 54 ans, mène une vie familiale heureuse avec son mari et ses trois grands garçons. Mais depuis quelques années, un point de désaccord persiste entre elle et les hommes de sa vie autour de son look… Il faut dire qu'avec sa vingtaine de leggings, ses hauts à paillettes et sa chevelure bouclée teinte en roux, cette maman affiche un style plutôt singulier ! À quelques jours de souffler ses 55 bougies, Line a décidé de faire appel à Cristina pour changer radicalement d'apparence. La styliste a une semaine pour prouver à Line qu'aimer s'habiller, c'est bien, mais qu'avoir du goût, c'est mieux ! Sébastien est assistant de gestion dans le Pas-de-Calais. T-shirts en pagaille, pile de jeans, sweats à capuche et belle collection de baskets… sa garde-robe est on ne peut plus classique pour un ado sauf que Sébastien a 42 ans ! Conscient aujourd'hui que son look actuel l'empêche d'évoluer dans sa carrière professionnelle mais aussi dans sa vie sentimentale, Sébastien se sent enfin prêt à abandonner son allure d'ado attardé. Cristina compte bien faire de lui un homme élégant et séduisant, mais à 42 ans, les habitudes ont la vie dure... Tout au long de ce nouvel épisode, des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez vous pour être au top en toute circonstance.