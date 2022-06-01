Nouveau look pour une nouvelle vie Mathilde et Nacéra

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Diffusé le 29/08/2016

À 33 ans, Mathilde est maman de quatre enfants mais ne porte quasiment que trois robes de grossesse avec un legging ! Totalement dévouée à sa famille, cette institutrice en congé parental a bien conscience de son laisser-aller depuis l'arrivée de son premier enfant. Il est temps de redonner de l'éclat à son histoire d'amour avec son mari. Mathilde veut le séduire à nouveau mais sait qu'elle n'y arrivera pas toute seule… Cristina n'a qu'une semaine pour transformer cette super maman en une jeune femme glamour et sexy ! Nacéra, 44 ans, et son mari vont bientôt devenir parents pour la première fois. Leur enfant adoptif arrivera dans quelques mois chez eux, un immense bonheur à venir qui a décidé Nacéra à abandonner ses longs pulls et ses cols roulés. Mais comment devenir une maman moderne et féminine ? Cristina compte bien révéler à Nacéra ses secrets, mais pour ça, elle va devoir surmonter de nombreux obstacles… Pour coller au plus près de la personnalité de Mathilde et de Nacéra, Cristina donnera à chacune la possibilité de choisir entre deux looks sur mesure. Tout au long de cet épisode, des spécialistes de la mode et de la beauté vous donneront des astuces simples à réaliser chez vous pour être au top en toute circonstance.